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Câmeras registram ação de suspeito que leva televisão de estabelecimento em Tabatinga

Por
Redação 2
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Foto: Recorte

MANAUS | As câmeras de segurança de um estabelecimento comercial em Tabatinga, no interior do Amazonas, registraram a ação de um homem suspeito de furtar uma televisão. O caso chamou a atenção após as imagens serem compartilhadas nas redes sociais.

O vídeo mostra o suspeito deixando o local transportando o televisor ainda embalado na caixa. Sem perceber que estava sendo filmado, ele sai do estabelecimento enquanto toda a movimentação é registrada pelo circuito interno de monitoramento.


Após a divulgação das imagens, o caso repercutiu entre os internautas, que fizeram diversos comentários e brincadeiras sobre a tranquilidade com que o homem deixou o local. Apesar das especulações nas redes sociais, não existe qualquer informação oficial que confirme as versões divulgadas pelos usuários.

Até o momento, as autoridades não informaram se o suspeito foi identificado, localizado ou preso, nem se o aparelho foi recuperado.

As imagens deverão auxiliar o trabalho da polícia, que apura o caso para identificar o responsável e esclarecer como o furto ocorreu.

Por Correio da Amazônia

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