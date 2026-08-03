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Situação dos motoristas e cobradores rodoviários de Manaus virou um caso de saúde pública

Por
Redação 1
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Presidente Givancir dos Rodoviários Oliveira e o abandono dos terminais da categoria - foto:

Se alguém achava que a situação dos trabalhadores do Sistema de Transportes Urbanos em Manaus era ruim, se enganou, ela é péssima, vivem em situação de abandono e há muito virou um caso de saúde pública.

O caso veio a público após um motorista de uma das empresas que atende as linhas 678, 542 e 450 para a Marina do Davi, na Ponta Negra mostrar, em vídeo, a situação dos banheiros para homens e mulheres na área de repouso do terminal.


Retrato do abandono

Conforme mostra o vídeo, a área de repouso é o retrato do abandono que está os motoristas do sistema, a água é tirada de dentro de um tambor de 200 litros, pega no balde, as torneiras são quebradas, o vaso sanitário danificado e imundo, a energia elétrica é ligação clandestina – ‘um gato’ -, chuveiro, faz muito tempo que deixou de existir, as paredes descascadas. Ou seja, parece a caverna do dragão de tão horrível que é.

Ainda de acordo com o motorista que passou vídeos e fotos do local, o presidente do Sindicato Givancir dos Rodoviários Oliveira já foi informado por diversas vezes da sitação deplorável do terminal, mas não deu importância e sequer foi visitar o local.

Área de descanço dos motoristas e cobradores de Manaus está nesta situação – foto: recorte/vídeo

As empresas que fazem linhas para a Marina do Davi – Via Verde, Eucatur, Expresso e Vega, ficam jogando o problema uma para as outras e não se importam, porque o Sindicato da família Oliveira não cobra delas. O problema da imundice nas áreas de repouso dos motoristas está em todos os terminais. Tudo por abandono do Sindicato da categoria.

Demissão imediata

Evidente que o motorista não pode se identificar, pois a demissão seria imediata, sumariamente e se duvidar, por justa causa isso a pedido do presidente dos rodoviários, Givancir dos Rodoviários Oliveira e do vereador Jaildo dos Rodoviários Oliveira, que são acusados pela própria categoria de perseguição sem fim aos trabalhadores que fazem oposição.

Os banheiros nos terminais, foi uma promessa de campanha política do Vereador Jaildo dos Rodoviários Oliveira, só que ficou na construção e sem nenhuma manutenção.

Olha o estado de imundice que se encontra o Terminal da Marina do Davi:

 

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