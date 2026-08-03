No Mocambo, 50ª obra entregue pela Prefeitura amplia estrutura para atletas e eventos comunitários

Prefeitura de Parintins realizou neste sábado, 01 de agosto, a inauguração do Ginásio Poliesportivo e Cultural Milton Almeida, no Distrito do Mocambo do Arari. Construído com recurso próprio da Prefeitura, o ginásio marca a 50ª obra da gestão do prefeito Mateus Assayag e da vice Vanessa Gonçalves entregue à população, ampliando a estrutura de esporte, cultura e lazer para moradores da comunidade e região.

A solenidade contou com a presença do prefeito Mateus Assayag, da vice-prefeita Vanessa Gonçalves, dos vereadores Telo Pinto e Adson Príncipe, além de secretários municipais, líderes comunitários e a população em geral. Um amistoso festivo entre as equipes de base do Mocambo e do Caburi e shows culturais abrilhantaram o evento.





O prefeito Mateus Assayag destacou a importância da 50ª obra voltada ao esporte, ao lazer e à cultura do povo mocambense. “Venho aqui com muita alegria e felicidade, e hoje, ainda mais, em uma noite especial. Estamos entregando a nossa 50ª obra, um ginásio poliesportivo e cultural novinho, com todo conforto e segurança para todos do Mocambo, para os nossos alunos, nossas crianças, jovens, adultos e idosos, também, para todos os grupos folclóricos, para que possam usar, ensaiar e treinar bastante. Esse espaço é de vocês, é do Mocambo”, ressaltou.

Filha do homenageado, a senhora Euciane Reis de Almeida, manifestou o sentimento do nome do seu pai ser dado ao ginásio. “É uma honra, um orgulho muito grande essa homenagem para a nossa família e estou muito feliz por estar representando os meus familiares. Só tenho a agradecer muito ao prefeito Mateus pela homenagem e porque ele não mede esforços para fazer o seu trabalho, esse é um momento muito especial para a nossa comunidade”, salientou.

O ginásio moderno, além da quadra poliesportiva, conta com lanchonete, banheiros, sala administrativa, palco, dois lances de arquibancadas, área de estacionamento e chega para atender estudantes, atletas e grupos culturais, oferecendo um espaço adequado para treinos, competições, apresentações culturais e atividades sociais.

O atleta Erick Bentes, 13 anos, agradeceu pela entrega do ginásio. “Eu quero agradecer ao prefeito Mateus por esse lindo ginásio pra gente praticar o esporte, agradecer à vice-prefeita Vanessa, porque agora nós temos um espaço próprio para jogar com os colegas”, comemorou.

Moradores e lideranças comunitárias comemoraram a inauguração e destacaram que o espaço representa mais oportunidades, inclusão e valorização do esporte e da cultura do distrito.

“É com muita alegria, muita satisfação que recebemos essa grande obra do prefeito Mateus Assayag e da vice Vanessa Gonçalves, que tem esse olhar carinhoso para a nossa comunidade, obra que vai contribuir muito com o desenvolvimento e acolher as nossas crianças, adolescentes e a comunidade em geral”, enaltece a moradora Ana Iara Teixeira.