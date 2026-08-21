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Casal fica gravemente ferido após motocicleta atingir estrutura de obra no Coroado

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Redação 2
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Foto | Correio da Amazônia

MANAUS | Um casal ficou gravemente ferido na noite de quinta-feira (20) após a motocicleta em que estava atingir um “dente de dragão” utilizado para sinalizar e balizar o trânsito durante uma obra na Alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, zona Leste.

Segundo informações, o motociclista seguia pela via acompanhado da esposa quando atingiu a estrutura instalada no local. Com o impacto, o motociclista conseguiu derrubar o obstáculo e sofreu ferimentos graves. A mulher que estava na garupa também ficou ferida.


Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros às vítimas. O casal foi encaminhado para atendimento médico.

De acordo com relatos, o trecho onde ocorreu o acidente não estaria devidamente sinalizado, o que teria dificultado a visualização do obstáculo pelo motociclista.

A obra é atribuída à empresa Energisa, que realiza intervenções na Alameda Cosme Ferreira. A via, considerada uma das principais ligações da zona Leste, vem passando por obras que, segundo moradores e usuários, deixaram trechos com buracos e intervenções inacabadas.

No local do acidente, além do obstáculo atingido pela motocicleta, havia áreas da pista que permaneciam sinalizadas em razão das intervenções realizadas na via.

A reportagem não teve acesso, até o momento, a um posicionamento da Energisa sobre as condições de sinalização do trecho e sobre o acidente. O espaço permanece aberto para manifestação da empresa.

As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

Por Correio da Amazônia

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