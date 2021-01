Central Integrada de Fiscalização vistoria 20 estabelecimentos

A Central Integrada de Fiscalização (CIF) fez vistoria em 20 estabelecimentos, entre bares, casas de eventos, feiras e mercadinhos em diversos bairros de Manaus. A ação aconteceu na noite desta sexta-feira (15/01) e madrugada de hoje (16/01), para dar cumprimento ao decreto governamental que proíbe o funcionamento de estabelecimentos.

Durante as fiscalizações, apenas a lanchonete Combinado´s foi encontrada encerrando o funcionamento após as 19h. Os proprietários do local foram orientados e notificados pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus).

Segundo o delegado Marcelo Martins, coordenador da operação, a ação foi considerada positiva, já que os estabelecimentos estão cumprindo as medidas restritivas como forma de combater a pandemia.

Participaram da CIF equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Ouvidoria da SSP-AM, Fundação de Vigilância em Saúde, Visa Manaus, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Defesa Civil.