Cetam abre inscrições para cursos técnicos com bolsa de R$ 1.320, em Silves

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) abre na sexta-feira (05/04), as inscrições para os cursos técnicos de nível médio, na modalidade de ensino presencial e tempo integral para a Escola de Educação Profissional Agobar Garcia, localizada na cidade de Silves (a 204 quilômetros de Manaus).





As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 05 a 15 de abril de 2024.

O processo de seleção para essa oferta será por meio de Aplicação de Prova Objetiva, que será realizada no dia 19 de maio.

O edital com todas as informações sobre o certame está disponível no site: http://www.concursoscopec.com.br

O Cetam reforça a importância da leitura atenta do edital pois nele constam todas as informações sobre o certame, inclusive os canais oficiais para esclarecer dúvidas.

As inscrições são abertas ao público em geral, mas todos devem ter ciência que as aulas serão no município de Silves em tempo integral.

Para os alunos aprovados no processo de seleção será oferecida uma bolsa no valor de R$ 1.320 mensais.

O montante será pago pela Eneva, que é a grande parceira do governo na realização dos cursos em Silves, local onde a empresa mantém o complexo do Campo do Azulão, e explora gás natural.

Os cursos ofertados são: Técnico em Gás e Energia, Técnico em Eletromecânica e Técnico em Agropecuária que terão uma carga horária de 1.400 horas.

A Escola de Educação Profissional Agobar Garcia será a sexta unidade própria do Cetam no interior do Amazonas e a primeira da autarquia a abrigar a modalidade de Tempo Integral no estado.

O diretor-presidente do Cetam, Fábio Albuquerque, ressaltou a importância da realização dos cursos em Silves e fez uma convocação para as pessoas se inscreverem no certame.

“Vamos ofertar curso técnico em gás e energia, eletromecânica e agropecuária. Lembrando que teremos uma bolsa para fortalecer esse ensino, que vai ser de fundamental importância para o município. Nós temos a maior reserva de gás do país que está sendo explorada pela Eneva e vamos qualificar as pessoas para que possam render mais para os nossos municípios”, destacou o presidente.

Contatos para a imprensa: Assessoria de Comunicação do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam): Diamantino Júnior (99400-8301/99240-9873).