Cetam adia para fevereiro matrícula de aprovados em processos seletivos

A matrícula dos candidatos classificados dentro das vagas oferecidas nos processos seletivos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) foi adiada para o período de 8 a 19 de fevereiro deste ano.

O Cetam informa que a mudança na data se deve ao atual momento de pandemia do novo coronavírus vivido no Amazonas. A medida é em obediência ao Decreto Estadual n° 43.271, de 6 de janeiro de 2021.

O processo seletivo realizado por meio da Comissão Permanente de Concursos (Copec) ocorreu no dia 6 de dezembro do ano passado, para cursos técnicos e especializações técnicas.

Os candidatos classificados deverão realizar o envio dos documentos de forma on-line, seguindo as instruções do edital de matrícula disponibilizado no site da Copec (https://www.concursoscopec.com.br/). Os documentos necessários para a matrícula estão relacionados no item 4.2 do edital, correspondente ao curso para o qual se inscreveu.

Para saber se foi classificado, o candidato deve conferir as listas de resultado final no site da Copec.