Cetam recebe prêmio internacional Latin American Quality Awards 2022

A atuação do Governo do Estado na formação e qualificação de mão de obra, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), vem sendo reconhecida nacional e internacionalmente. Na quinta-feira (24/11), na Cidade do Panamá, a instituição receberá o prêmio internacional Latin American Quality Awards 2022, durante o Quality Festival. E, em dezembro, terá mais uma vez seu trabalho reconhecido com o Prêmio Nacional Quality 2022, em São Paulo.

“Isso é resultado dos investimentos que a gente tem feito para a qualificação profissional. Desde o início do nosso governo, ofertamos mais de 611 mil vagas em cursos em diferentes áreas. Muito mais que um certificado, isso representa oportunidade para quem estava em busca de uma profissão, muda a vida de quem procura uma colocação no mercado de trabalho ou que deseja abrir o próprio negócio”, disse o governador do Amazonas, Wilson Lima.

O Cetam tem recebido, ao longo dos últimos dois anos, premiações relevantes nos campos da gestão, qualidade do ensino e compromisso social. No primeiro semestre deste ano, a instituição recebeu a certificação internacional da Latin America Excellence Model, o Prêmio de Empresa Brasileira do Ano e o título The Education Awards, em reconhecimento ao seu modelo de gestão responsável e de impacto na sociedade e do compromisso público com os objetivos de desenvolvimento sustentável e com a Agenda 2030 da ONU.

Encerrando o ano com o reconhecimento internacional pelo trabalho desenvolvido, o Cetam foi convidado para participar do European Award for Best Practices 2022, na Bélgica, e do Oxford Summit of Leaders 2022, na Inglaterra. Ambos os eventos serão realizados em dezembro deste ano.