Chá revelação dá errado e pai fica ferido após explosão no ES; assista

Um chá revelação em Linhares, Espírito Santo, terminou em pânico e deixou um homem ferido no último domingo, 19. Em vídeos na internet, o casal comemora a chegada de um menino, mas o fogo sai de controle e uma explosão atinge o pai, que sofreu queimaduras leves na cabeça.





A filha mais velha do casal, Isabela, de 17 anos, planejou o evento, decidindo usar fogos que emitem fumaça colorida. No dia, 15 pessoas, entre amigos e familiares, estavam presentes. Dayane, grávida de 5 meses, e o marido, Carlos Henrique, esperavam ansiosamente pela revelação. No entanto, um dos fogos explodiu no rosto de Carlos, quase atingindo a gestante.

“Foi um susto muito grande. Eu estava de costas e só senti a ‘quentura’ muito próxima. Só entendemos a gravidade vendo os vídeos depois”, disse Dayane à TV Gazeta Vitória.

Carlos, o único ferido, não teve ferimentos graves e se recuperou com pomadas. “Fiz um movimento para proteger minha esposa. A explosão quase a atingiu, mas consegui afastá-la. Sofri queimaduras leves no pescoço, nuca, cabeça e orelha”, contou.

O quarto filho do casal, um menino chamado Aquiles, deve nascer em setembro de 2024. “Foi assustador. Queremos divulgar o ocorrido para conscientizar e evitar que outros passem por isso”, concluiu Dayane.

Fonte: Terra