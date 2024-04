Chapecoense deve indenizar família de chefe de segurança morto em acidente

O Tribunal Superior do Trabalho determinou que a Associação Chapecoense de Futebol pague uma indenização de R$ 600 mil, além de uma pensão mensal à família do chefe de segurança do time que faleceu no acidente aéreo de 2016. Os ministros decidiram que a associação é responsável pelos danos, já que o acidente ocorreu durante uma viagem a serviço da Chapecoense em uma aeronave por ela fretada.





A família argumentou que o chefe de segurança era o principal sustento emocional e financeiro, e que o acidente foi um evento relacionado ao trabalho. Embora inicialmente negado pelo juízo e pelo tribunal regional, o TST reverteu a decisão, reconhecendo o direito à indenização.

A pensão será paga até fevereiro de 2049, considerando a expectativa de vida do falecido. Essa decisão destaca a responsabilidade das empresas em garantir a segurança e o amparo às famílias de seus funcionários em situações adversas como essa.

Fonte: R7