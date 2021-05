Charles do Bronx é o novo dono do cinturão dos pesos-leves no UFC

O brasileiro Charles do Bronx é o novo dono do cinturão dos pesos-leves do UFC (Ultimate Fighting Championship). Na luta principal do UFC 262, disputada na madrugada deste domingo (16/5), em Houston (Texas/EUA), ele derrotou, por nocaute técnico, o norte-americano Michael Chandler, de virada.

O paulista agora se junta a Deiveson Figueiredo (peso-mosca) e Amanda Nunes (peso-galo e pena) na galeria atual de brasileiros campeões do Ultimate.

Veja fotos do atleta no UFC 262:

A disputa do card principal foi emocionante, pois o paulista de Guarujá começou em desvantagem, sendo bastante castigado no primeiro round. Ele poderia se deixar impressionar pelo público de 16 mil fãs, mas não vacilou. Ele voltou com tudo no segundo round acertando logo de cara um cruzado no queixo no adversário. Foi o golpe que abriu caminho para a vitória.

O posto dos pesos-leves estava vago desde que o campeão Khabib Nurmagomedov se aposentou em outubro do ano passado. Além de levar o cinturão para casa, do Bronx chegou à sua nona vitória consecutiva e a 17ª pela via rápida no UFC.

Brasileiros

Mais brasileiros estiveram no octógono neste UFC 262. Na mesma noite, André Sergipano foi o primeiro atleta a finalizar Ronaldo Jacaré. Rogério Bontorin, Edson Barboza e Priscila Pedrita também venceram suas lutas. Já Viviane Araújo foi superada pela americana Katlyn Chookagian.

Fonte: Metrópoles