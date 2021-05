Atriz Eva Wilma morre aos 87 anos em São Paulo

A atriz Eva Wilma morreu na noite do último sábado (15), aos 87 anos em decorrência de complicações de um câncer no ovário. A artista estava internada desde o dia 15 de abril no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, onde tratava problemas cardíacos e renais provenientes do tumor.

A assessoria da atriz emitiu um comunicado oficial informando o ocorrido e prestando apoio aos familiares: “Comunicamos que a atriz Eva Wilma acaba de falecer às 22h08 no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, em função de um câncer de ovário disseminado, levando a insuficiência respiratória. Nossos profundos e sincero sentimentos a todos os familiares, especialmente a John Herbert Buckup Jr e Vivien Buckup”.

Eva Wilma foi casada com o ator John Herbert (1929-2011) de 1955 a 1976. Três anos depois da separação, ela se casou com o ator Carlos Zara, que faleceu em 2002. A artista deixa dois filhos e quatro netos.

CARREIRA

Eva Wilma ingressou na carreira artística no balé clássico, aos 19 anos. A artista começou a receber convites para atuar em 1953, e foi no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) e no programa ‘Alô Doçura’, da TV Tupi que ela se apaixonou pelos palcos e trabalhou com grandes nomes da área.

A partir daí, ela não parou mais. Ao longo da carreira, além de inúmeras peças importantes, Eva também esteve presente em diversas novelas,como ‘Meu Pé de Laranja Lima’ (1971),a primeira versão de ‘Mulheres de Areia’ (1973), na qual interpretava as gêmeas Ruth e Raquel.

A atriz também deu vida à Altiva, a grande vilã de ‘A Indomada’, personagem que lhe rendeu vários prêmios. ‘Pedra sobre Pedra’ (1992), ‘O Rei do Gado’ (1996), ‘Começar de Novo’ (2004) e ‘Verdades Secretas’ (2015) também contaram com a presença dessa grande dama da TV e do Teatro.

HOMENAGEM

Recentemente, no Dia das Mães, Eva Wilma recebeu uma homenagem pra lá de especial do filho, John Herbert Jr. Nas redes sociais, o músico relembrou a infância ao lado da mãe e relembrou momentos especiais ao lado da artista.

“Minha mãe não me acordava pra ir pra escola. Não me dava café. Não fazia meu almoço. De vez em quando jantava comigo. Enquanto ela construía uma das carreiras de maior sucesso, se tornando uma das maiores atrizes do Brasil, eu crescia… feliz”, começou.

Apesar da distância, Herbert fez questão de ressaltar as qualidades da matriarca: “A liberdade, a dignidade, o trabalho, a honestidade, a conduta e a dedicação foram o maior exemplo pra mim. Já homem, poder dividir o palco, aprender, reviver e compartilhar esse espaço sagrado com você, mãe, uma maestrina deste ambiente, foi pra mim um privilégio único”.

O filho da atriz completou a homenagem com um agradecimento à ela. “Veio a crise pela qual ainda passamos e interrompeu esta nossa experiência. Mas o privilégio da alegria, do aprendizado de poder dividir esse SEU espaço, que se integra à sua e à nossa própria vida, me fez te entender melhor, nos fez nos entendermos melhor, e me fez melhor a cada dia. Obrigado mãe. Obrigado, Deus! A cada dia percebo a sorte de te ter ao meu lado. Feliz dia das mães”, finalizou.

Fonte: Ana Maria