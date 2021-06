Cheia do rio Negro prejudica municípios do Amazonas

Ao atingir a cota máxima de 29,98 metros, o rio Negro tem prejudicado algumas cidades do interior do Amazonas. Dos 62 municípios, 58 estão inundados, conforme dados da Defesa Civil.

Itacoatiara e Presidente Figueiredo, por exemplo, estão bastante afetados. Na primeira cidade, o nível da água marca os 15,20 metros. Já na segunda, veículos pequenos já transitam com dificuldades, assim como acontece em Parintins.

Na ilha Tupinambarana há marombas em algumas vias para facilitar o tráfego dos pedestres. As passarelas foram instaladas em boa parte dos municípios amazonenses.

Outro município atingido é Coari, com mais de 10 mil famílias afetadas. O nível do rio na cidade alcançou 17,45 metros.