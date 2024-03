Chiquinho Garimpeiro se fortalece com apoio de Omar Aziz

Pré-candidato a prefeito de Jutaí (a 750 quilômetros de Manaus), Antônio Francisco de Lima, conhecido como Chiquinho Garimpeiro, está fortalecendo sua posição para as eleições municipais deste ano ao conquistar o apoio do senador da República, Omar Aziz.





O respaldo foi oficializado durante um encontro com o parlamentar, realizado na manhã deste sábado (2), onde também foram discutidas as aspirações políticas.

“O anúncio do apoio do senador Omar Aziz é crucial neste momento. Estamos construindo alianças sólidas para a campanha em direção à Prefeitura de Jutaí, e podemos contar com outros nomes influentes do cenário político local ao nosso lado”, afirmou Chiquinho.

“A colaboração de Omar também fortalece a parceria que trará o partido PSD para o município”, acrescentou o pré-candidato.

Com resultados consistentes em pesquisas, Chiquinho Garimpeiro se destaca, mantendo-se consistentemente em primeiro lugar, indicando um cenário promissor em sua busca pelo cargo de prefeito de Jutaí. Essa liderança nas pesquisas eleitorais é uma constante desde o ano passado.

Ao permanecer na liderança neste início de ano, Chiquinho demonstra que a população já confia em suas propostas para Jutaí, que se destacam em relação aos seus adversários.

Governador

Além do apoio já anunciado pelo senador Omar Aziz, outro nome influente pode se juntar a Chiquinho Garimpeiro rumo à Prefeitura de Jutaí. Ele mantém contato direto com o governador Wilson Lima (União Brasil) e espera receber investimentos e benefícios para as comunidades jutaienses ao ser eleito prefeito em outubro deste ano.

A receptividade do governador Wilson Lima e as futuras conversas políticas após o Carnaval indicam um apoio significativo, reforçando as perspectivas de Chiquinho Garimpeiro na corrida eleitoral e no sucesso da implementação de projetos para o município.

Desenvolvimento

Chiquinho Garimpeiro também desfruta de grande aceitação e popularidade entre os moradores, evidenciada pela sua constante liderança nas pesquisas eleitorais para a Prefeitura de Jutaí.

“Quando eleito, uma das metas é transformar Jutaí em uma das cidades mais desenvolvidas da Calha do Médio Solimões, melhorando as condições de vida, trabalho e renda para seus habitantes”, enfatizou Chiquinho.

Os projetos têm potencial para se concretizar, pois Chiquinho Garimpeiro possui forte prestígio político. Embora tenha recebido convites de pelo menos três partidos, optou pelo União Brasil, do governador Wilson Lima, com o qual pretende concorrer nestas eleições municipais.

Outros apoios

Chiquinho Garimpeiro também contará com o apoio dos presidentes do PSD, senador Omar Aziz, e do PP de Ciro Nogueira, dirigido no Amazonas pelo delegado Rodrigo de Sá.

Essa união política promete fortalecer ainda mais a presença dos partidos no município de Jutaí, consolidando uma aliança significativa para o cenário político local.