Dinheiro doado por Neymar a Daniel Alves vira alvo de MP da Espanha

O uso de uma quantia doada pela família de Neymar a Daniel Alves no processo em que o jogador foi condenado a quatro anos e meio de prisão pelo crime de agressão sexual, virou alvo da “Fiscalía”, o Ministério Público (MP) da Espanha. A informação é do jornal espanhol El Mundo.





Conforme apurado pelo periódico, o MP buscará a revogação do “atenuante de reparação de dano”. Daniel Alves foi condenado por estupro de uma jovem de 24 anos no banheiro de uma boate em Barcelona, na Espanha, em dezembro de 2022. O valor pago pela família de Neymar, cerca de R$ 800 mil (150 mil euros), ajudaram a atenuar a pena, que é considerada mínima nesse caso.

A avaliação de atenuante de reparação de danos se deu, segundo a Justiça espanhola, pois antes do julgamento a defesa depositou na conta do tribunal o montante de 150 mil euros para que fosse entregue à vítima — “independentemente do resultado do processo”. Conforme informações da rádio Cadena Ser e da agência de notícias EFE, a vítima recusou o montante em todas as vezes que a defesa de Alves solicitou o pagamento a ela.

Tanto o MP quanto a defesa da vítima argumentam que a aplicação da atenuante pode ser vista como “discriminatória”, uma vez que o jogador poderia estar se beneficiando de suas condições financeiras.

“Nos preocupa um pouco que se transmita à sociedade que as pessoas com importante capacidade econômica podem ver suas penas reduzidas se pagarem uma quantidade significativa”, declarou Ester García, uma das advogadas da vítima, em declaração recuperada pelo El Mundo.

O pai do jogador Neymar, Neymar da Silva Santos, foi quem confirmou a doação feita pela família. Em entrevista a Emerson Sheik, ex-jogador e comentarista da CNN, Neymar Pai disse que Daniel Alves “não tinha dinheiro para se defender”. Ele classificou a contribuição financeira como “ajuda a um amigo”. Segundo Neymar, a família preferiu “acreditar em um amigo” do que “virar as costas para alguém”.

Além disso, a família Neymar cedeu para Daniel Alves o advogado Gustavo Xisto, um dos representantes jurídicos mais antigos das empresas do pai de Neymar, para prestar assistência jurídica. O procurador foi constituído no processo em 28 de junho.

