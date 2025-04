Chuva forte provoca desabamento de teto em posto de combustíveis em Iranduba

Uma forte chuva atingiu o município de Iranduba, na Região Metropolitana de Manaus, e provocou o desabamento parcial do teto de um posto de combustíveis na tarde desta terça-feira (29).





A estrutura metálica cedeu durante a tempestade e atingiu veículos que estavam estacionados no local. Imagens registradas por moradores e compartilhadas nas redes sociais mostram o telhado completamente colapsado sobre ao menos dois automóveis.

De acordo com informações preliminares, não há registro de feridos. O incidente ocorreu durante mais um episódio de chuvas intensas típicas do chamado “inverno amazônico” — período com maior volume de precipitações na Região Norte, que vai, geralmente, de dezembro a maio.

Fonte: AM POST