Circuito das Estações leva a temporada Primavera para Manaus

Prova acontece no dia 16 de agosto e marca a chegada da etapa Primavera à capital amazonense, aproximando os corredores da tradicional mandala do Circuito das Estações

Após milhares de corredores escreverem suas histórias nas etapas de Outono e Inverno, chegou a hora de viver um novo capítulo. No dia 16 de agosto, Manaus recebe a etapa Primavera do Circuito das Estações 2026, edição que celebra os 20 anos de uma das maiores e mais tradicionais séries de corrida de rua do mundo. Com percursos de 5 km e 10 km, a prova reunirá atletas experientes, corredores iniciantes e todos aqueles que encontram na corrida uma forma de transformar desafios em conquistas. As informações sobre local de largada, horário e retirada dos kits podem ser conferidas no site: www.circuitodasestacoes.com.br/manaus/primavera





Mais do que representar a terceira estação do ano, a Primavera simboliza o momento da renovação. É quando o treinamento começa a dar resultados, o ritmo se torna mais natural e a evolução aparece a cada quilômetro percorrido. Para muitos participantes, é também a etapa que deixa a tradicional mandala do Circuito das Estações a apenas uma corrida de ser completada. “A etapa Primavera tem um significado muito especial dentro do Circuito das Estações. É o momento em que o corredor percebe sua evolução e vê que está cada vez mais perto de completar a mandala, um dos grandes símbolos da nossa comunidade. Em um ano tão marcante, em que celebramos 20 anos de história, queremos que cada participante reconheça que sua trajetória é única e que cada quilômetro percorrido faz parte dessa história”, destaca o Head de Produtos da Norte Marketing Esportivo, Matheus Falconi.

Em 2026, o Circuito das Estações convida os corredores a viverem o tema “Escreva Sua História”, transformando cada prova em um capítulo de uma jornada de superação. Se o Outono representou o primeiro passo e o Inverno colocou à prova a disciplina e a resistência, a Primavera chega para mostrar que todo esforço floresce com o tempo. A temporada tem um significado ainda mais especial neste ano. O Circuito das Estações comemora 20 anos incentivando milhões de pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável por meio da corrida. Desde sua criação, em 2006, mais de 10 milhões de participantes já cruzaram as linhas de largada e chegada das etapas realizadas no Brasil e em outros países, consolidando o evento como uma das maiores plataformas de corrida de rua do planeta.

Sobre o Circuito das Estações – Cada uma das quatro etapas: Outono, Inverno, Primavera e Verão, representa um momento simbólico dentro da jornada do corredor. O Outono é o ponto de partida; o Inverno, o período de força e disciplina; a Primavera, a renovação; e o Verão, a celebração. Quem completa as quatro provas conquista a tradicional mandala, formada pela união das medalhas sazonais, um dos símbolos mais reconhecidos do evento, que consagra constância, foco e dedicação.