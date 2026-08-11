Manaus divulga escolas que conquistaram o top 3 no Ideb 2025

As escolas municipais José Carlos Martins Mestrinho e Francisca Pereira de Araújo, ambas da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Sul, da Prefeitura de Manaus, conquistaram o 1º lugar no Ideb 2025 da rede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, respectivamente. A José Carlos Martins Mestrinho alcançou nota 9, superando a meta de 8,6, enquanto a Francisca Pereira de Araújo obteve 7,3, acima da meta de 6,4.

Os resultados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), na quarta-feira, 5/8, e destacam o desempenho das unidades de ensino da capital. No cenário nacional, Manaus alcançou a 5ª melhor nota entre as capitais brasileiras, ficou em 6º lugar no ranking geral do país e conquistou a 1ª colocação entre as capitais com mais de 2 milhões de habitantes.





Para o secretário municipal de Educação, Arone Bentes, o desempenho reflete o trabalho integrado de toda a rede e da Prefeitura de Manaus, sob o comando do prefeito Renato Junior.

“Esses resultados são fruto de um conjunto de esforços. Tudo começa com a dedicação dos alunos e passa pelo empenho e envolvimento técnico dos professores, pela liderança de uma boa gestão escolar, pelos chefes e técnicos das DDZs, pelos subsecretários e todos os técnicos, diretores e gerentes, chegando ao secretário de Educação e ao prefeito, que sempre está à disposição para ajudar a educação municipal”, disse o gestor da pasta.

Nos anos iniciais, a escola municipal José Carlos Martins Mestrinho, localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, alcançou 8,6 no Ideb 2023 e avançou para 9 em 2025. Segundo a gestora da unidade, Vera Lina Aragão, o resultado reconhece o trabalho desenvolvido pela comunidade escolar.

“Estamos muito felizes com o resultado. Alcançar 9 mostra a força do trabalho coletivo. Agora, nossa meta é chegar a 9,1 no próximo Ideb”, afirmou.

Ainda nos anos iniciais, a escola municipal Professor Ricardo Pereira Parente, da DDZ Leste 1, ficou em 2º lugar na rede, com 8,4, superando a meta de 7,8. A terceira colocação ficou com a escola municipal Waldir Garcia, da DDZ Sul, com 8,3, acima da meta de 8,1.

Nos anos finais, o 2º lugar ficou com a escola municipal Professora Jarlece da Conceição Zaranza, da DDZ Centro-Sul, que alcançou 6,9, superando a meta de 6,6. A escola municipal Villa-Lobos, da DDZ Sul, ficou em 3º lugar, com 6,6, acima da meta de 6,5.

Para a gestora da escola municipal Francisca Pereira de Araújo, Alice Bozzetto, o resultado é consequência do trabalho coletivo desenvolvido pela comunidade escolar. “Esse resultado consolida um trabalho de três anos e mostra a força da dedicação dos professores, estudantes e equipe gestora”, destacou.