TCE-AM terá 123 processos em julgamento na sessão desta quarta-feira (12)

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas deve julgar 123 processos durante a 24ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que acontecerá a partir das 10h desta quarta-feira (12).

A sessão terá condução da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins e contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas o Facebook e a página oficial do TCE-AM no YouTube.

A pauta de adiados, que engloba processos que retornam a julgamento após terem sido retirados de pauta, terá 17 processos, sendo duas prestações de contas, seis representações, sete recursos e dois embargos de declaração.





Já a pauta do dia terá o total de 106 processos, entre eles 19 prestações de contas, 22 representações, 31 recursos, 21 embargos de declaração, um acompanhamento, uma fiscalização de atos de gestão, duas denúncias, além de quatro auditorias, uma consulta e quatro cobranças executivas.