Jovens optam por curso técnico como primeira escolha profissional, mostra Censo Escolar

Os dados apontam que 67,7% dos estudantes da educação profissionalizante têm até 20 anos. Especialista orienta como fazer uma escolha mais segura.

O Censo Escolar 2025,divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostrou que 67,7% dos estudantes da educação profissional têm até 20 anos. O dado revela que a maior parte dos alunos ingressa no ensino técnico justamente em uma das primeiras decisões da vida profissional, quando ainda é comum ter dúvidas sobre qual carreira seguir e aumentar o risco de escolhas precipitadas.





A estudante Caylane Oliveira de Souza, de 17 anos, viveu esse momento recentemente. Mesmo interessada em cursar uma formação técnica, tinha receio de fazer a escolha errada.

“Tive um pouco de medo de escolher o curso errado, mas depois de pesquisar sobre a área e conhecer melhor as matérias, percebi que era uma boa escolha para mim”, afirma.

Ela optou pelo curso técnico em administração, do Centro de Ensino Técnico (Centec), escola com mais de 16 anos de atuação em Manaus. A decisão veio após identificar afinidade com temas ligados à organização, gestão e ao funcionamento das empresas.

“Também considerei que o técnico em administração é um curso com bastante oportunidade de trabalho, o que pode ajudar no meu crescimento profissional”, destaca.

Agora, a estudante pretende conquistar o primeiro emprego na área para adquirir experiência. Entre os próximos objetivos estão cursar uma graduação em administração e se especializar em recursos humanos.

Como escolher certo

A diretora-presidente do Centec, Eliana Cássia de Souza, afirma que dúvidas como as de Caylane são frequentes entre os jovens que procuram a instituição. Segundo ela, o primeiro passo para uma decisão mais segura é identificar os próprios interesses.

“Muitos estudantes descobrem ainda durante o ensino básico áreas de interesse, como matemática ou biologia. Essas pistas ajudam a seguir para o próximo passo, que é pesquisar as profissões associadas a essas áreas, como a saúde, que tem relação com a biologia, ou a contabilidade, que combina com matemática”, explica.

Depois dessa reflexão inicial, a orientação é buscar informações sobre as profissões. Vale recorrer à internet, assistir a vídeos produzidos por profissionais da área, conversar com familiares e trabalhadores do setor ou até procurar orientação com um psicólogo especializado em escolha profissional.

Segundo Eliana, o próprio Centec oferece esse suporte antes mesmo da matrícula. “O aluno pode conversar com nossa equipe para entender melhor a formação, conhecer as possibilidades de atuação e avaliar se aquele curso realmente está alinhado aos seus objetivos”, afirma.

Mercado de trabalho

Além da afinidade com a profissão, outro fator que costuma pesar na decisão dos estudantes é a perspectiva de inserção no mercado de trabalho.

Para ampliar essa conexão entre formação e empregabilidade, o Centec mantém o projeto Emprego Garantido, que aproxima os alunos de processos seletivos em empresas parceiras ainda durante o curso. A iniciativa busca facilitar o acesso às primeiras oportunidades profissionais antes mesmo da conclusão da formação técnica.

Segundo Eliana, esse tipo de apoio ajuda a reduzir uma das principais preocupações de quem está começando a vida profissional.

“Um dos maiores receios dos estudantes é justamente conseguir entrar no mercado de trabalho. Com o nosso projeto, aumentamos significativamente as chances de o aluno concluir o curso já empregado ou participando de processos seletivos, tornando essa transição mais segura”, afirma a diretora-presidente.