INSS amplia lista de doenças que dispensam carência para auxílio por incapacidade

O governo ampliou a lista de doenças e condições de saúde que permitem a concessão do auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, sem a exigência de 12 contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A gestação de alto risco foi incluída na relação, que agora reúne 18 doenças e condições. A mudança foi estabelecida por portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU).





Veja quem pode ter direito sem cumprir carência

Tuberculose ativa; Hanseníase; Transtorno mental grave com alienação mental; Neoplasia maligna; Cegueira; Paralisia irreversível e incapacitante; Cardiopatia grave; Doença de Parkinson; Espondilite anquilosante; Nefropatia grave; Doença de Paget em estágio avançado; Aids; Contaminação por radiação; Hepatopatia grave; Esclerose múltipla; Acidente vascular encefálico (agudo); Abdome agudo cirúrgico; Gestação de alto risco.

Benefício não é automático

A dispensa das 12 contribuições não garante o benefício automaticamente. O segurado precisa manter a qualidade de segurado e comprovar, em avaliação do INSS, que a condição causa incapacidade para o trabalho.

A mesma dispensa de carência pode ser aplicada à aposentadoria por incapacidade permanente, desde que os demais requisitos sejam atendidos.