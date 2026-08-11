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INSS amplia lista de doenças que dispensam carência para auxílio por incapacidade

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Redação 5
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Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O governo ampliou a lista de doenças e condições de saúde que permitem a concessão do auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, sem a exigência de 12 contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A gestação de alto risco foi incluída na relação, que agora reúne 18 doenças e condições. A mudança foi estabelecida por portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU).


Veja quem pode ter direito sem cumprir carência

  1. Tuberculose ativa;
  2. Hanseníase;
  3. Transtorno mental grave com alienação mental;
  4. Neoplasia maligna;
  5. Cegueira;
  6. Paralisia irreversível e incapacitante;
  7. Cardiopatia grave;
  8. Doença de Parkinson;
  9. Espondilite anquilosante;
  10. Nefropatia grave;
  11. Doença de Paget em estágio avançado;
  12. Aids;
  13. Contaminação por radiação;
  14. Hepatopatia grave;
  15. Esclerose múltipla;
  16. Acidente vascular encefálico (agudo);
  17. Abdome agudo cirúrgico;
  18. Gestação de alto risco.

Benefício não é automático

A dispensa das 12 contribuições não garante o benefício automaticamente. O segurado precisa manter a qualidade de segurado e comprovar, em avaliação do INSS, que a condição causa incapacidade para o trabalho.

A mesma dispensa de carência pode ser aplicada à aposentadoria por incapacidade permanente, desde que os demais requisitos sejam atendidos.

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