Operação ‘Sucata’ retira veículos abandonados de ruas da zona Oeste de Manaus

A Prefeitura de Manaus realiza, nesta quarta-feira, 12/8, às 10h, mais uma edição da operação “Sucata”, voltada à remoção de veículos inoperantes e abandonados em vias públicas da zona Oeste da capital.

A ação tem como objetivo garantir segurança viária, melhorar a mobilidade urbana, preservar os espaços públicos e combater problemas relacionados ao acúmulo de lixo, proliferação de vetores e ocupação irregular das vias por veículos sem condições de circulação.





Durante a operação, as equipes do IMMU farão a remoção dos veículos identificados como abandonados ou sem condições de uso, conforme prevê a legislação municipal.