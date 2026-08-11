terça-feira, 11 de agosto de 2026
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Operação ‘Sucata’ retira veículos abandonados de ruas da zona Oeste de Manaus

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Redação 5
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Foto: Divulgação/IMMU

A Prefeitura de Manaus realiza, nesta quarta-feira, 12/8, às 10h, mais uma edição da operação “Sucata”, voltada à remoção de veículos inoperantes e abandonados em vias públicas da zona Oeste da capital.

A ação tem como objetivo garantir segurança viária, melhorar a mobilidade urbana, preservar os espaços públicos e combater problemas relacionados ao acúmulo de lixo, proliferação de vetores e ocupação irregular das vias por veículos sem condições de circulação.


Durante a operação, as equipes do IMMU farão a remoção dos veículos identificados como abandonados ou sem condições de uso, conforme prevê a legislação municipal.

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