Omar disse que iniciou e vai concluir obra da Cidade Universitária

Omar apresenta projeto para retomar obra na Cidade Universitária e tornar a UEA referência em tecnologia e IA no Norte

O candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), anunciou, nesta terça-feira (11), que retomará o projeto da Cidade Universitária, com objetivo de torná-la um em um polo de formação voltado à inteligência artificial e às novas tecnologias. Em entrevista à TV Norte, Omar afirmou que a proposta é fazer da estrutura uma referência universitária na Região Norte.





A retomada das obras da Cidade Universitária em Iranduba é viável financeiramente. Tanto que Omar deixou recursos em caixa para a conclusão do projeto, que acabou sendo abandonado há mais de oito anos.

Maior universidade em inteligência artificial

Omar ressaltou o avanço da inteligência artificial e defendeu que o Amazonas prepare os jovens para as novas profissões e para as transformações no mercado de trabalho provocadas pelo desenvolvimento tecnológico.

“Hoje a inteligência artificial é uma realidade. A China agora acaba de anunciar a extinção de cursos tradicionais no ensino superio e a criação de novos, mais voltados para economia de inteligência artificial e engenharia de inteligência artificial”, destacou Omar.

Para ele, a combinação entre formação universitária, inteligência artificial e a posição estratégica da Amazônia também pode ajudar a atrair empresas de tecnologia, estimulando o desenvolvimento sustentável.

“Vamos tornar a Cidade Universitária a maior universidade do Norte em inteligência artificial. A Amazônia é uma coisa que se vende bem, então você tem condições de trazer para cá grandes empresas mundiais da área de informática para contribuir para o desenvolvimento sustentável, para a inteligência artificial, porque isso é que é o futuro”, salientou.

A proposta está alinhada ao Plano Estratégico de Desenvolvimento apresentado pela campanha, que trata a inteligência artificial como instrumento para ampliar a qualificação profissional, diversificar a economia, modernizar serviços públicos e aproximar ciência, tecnologia e produção.

Geração de empregos e desenvolvimento na ZFM

Ainda na entrevista, Omar destacou a atuação ao lado do senador Eduardo Braga (MDB) na defesa da Zona Franca de Manaus durante a tramitação da Reforma Tributária. Segundo o candidato, a manutenção das vantagens competitivas do modelo abre espaço para a instalação de novas indústrias e para a geração de empregos.

Ele também ressaltou que a educação será determinante para preparar uma nova geração de trabalhadores diante das mudanças provocadas pela tecnologia e ampliar as oportunidades para jovens da capital e do interior.

“Vamos dobrar o número de trabalhadores com essas novas indústrias que vão se instalar. A reforma tributária está garantida. Agora temos que qualificar os nossos jovens”, disse.