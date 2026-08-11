Incêndio em vegetação mobiliza Corpo de Bombeiros e deixa trânsito lento na Cosme Ferreira

Um incêndio em uma área de vegetação foi registrado na tarde desta terça-feira (11), na Alameda Cosme Ferreira, no bairro São José, zona Leste de Manaus, nas proximidades do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

Segundo informações, aproximadamente cinco militares do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para atender à ocorrência. As chamas estavam se espalhando em direção a uma área de mata mais densa, mas foram rapidamente controladas pela equipe.





A ação dos bombeiros evitou que o fogo avançasse pela vegetação e atingisse uma área maior. Não há informações sobre pessoas feridas.

Durante o combate ao incêndio, uma intensa quantidade de fumaça se espalhou pela Alameda Cosme Ferreira, prejudicando a visibilidade e deixando o trânsito complicado na região. As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda não foram informadas.

Por Correio da Amazônia