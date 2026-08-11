ONU alerta que calor extremo está mais frequente e intenso

As ondas de calor estão mais frequentes, intensas e prolongadas devido ao aquecimento global, afirmou nesta terça-feira a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
Partes da Europa enfrentam a quinta onda de calor do verão, marcado por secas, incêndios florestais e temperaturas recordes. O continente é o que mais rapidamente se aquece no mundo.
Segundo John Kennedy, chefe de informações climáticas da OMM, o calor atual resulta da combinação entre o aquecimento global e sistemas persistentes de alta pressão no Hemisfério Norte. Esses sistemas retêm o ar quente, reduzem a formação de nuvens e dificultam a entrada de ar frio.
Kennedy comparou o cenário atual ao verão de 1976, quando padrões atmosféricos semelhantes foram registrados. A diferença, segundo ele, é o nível mais elevado das temperaturas globais atualmente.
Mares excepcionalmente quentes e solos secos também intensificam o calor. As altas temperaturas no Mediterrâneo e nas águas a oeste da Europa contribuem para o aquecimento em terra, enquanto a baixa umidade do solo favorece o aumento das temperaturas.
A OMM afirmou que o El Niño não está contribuindo para o calor europeu neste ano, já que as condições no Pacífico tropical estão neutras.