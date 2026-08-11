A Copa do Brasil 2026 terá três clássicos nas quartas de final. Os confrontos foram definidos na manhã desta terça-feira (11), em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Grêmio e Internacional fazem o GreNal, com o primeiro jogo no Beira-Rio. Na mesma chave, Cruzeiro e Atlético-MG iniciam o clássico mineiro no Mineirão.





Do outro lado, Palmeiras e Santos fazem o clássico paulista, com a partida de ida no Nubank Park. O vencedor desse confronto enfrentará quem avançar de Vasco x Vitória.

Já quem passar de Grêmio x Internacional terá pela frente o vencedor de Cruzeiro x Atlético-MG.

Os jogos de ida estão previstos para 26 de agosto, enquanto as partidas de volta serão disputadas em 3 de setembro. A CBF ainda vai confirmar os horários e os locais de cada partida.

Três rivalidades históricas

O GreNal é uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro e reúne Grêmio e Internacional em uma disputa marcada pela forte rivalidade entre as torcidas e por uma longa história de títulos.

Cruzeiro x Atlético-MG é o principal clássico de Minas Gerais. Os dois clubes são os mais populares e vencedores do estado e protagonizam grandes decisões há mais de um século.

Já Palmeiras x Santos, o tradicional Clássico da Saudade, também coleciona capítulos marcantes. Em 2021, os clubes decidiram a Libertadores, com o Palmeiras ficando com o título.