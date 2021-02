Classe artística do Amazonas recebem cestas básicas

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, entregou 200 cestas básicas para associações e indivíduos da classe artística do Amazonas, na manhã desta quarta-feira (24/02), no Centro Cultural Palácio Rio Negro, no Centro de Manaus. A ação contou com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) que tem auxiliado pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

As cestas básicas, cada qual pesando 13 quilos, foram entregues para artistas que solicitaram o benefício da Secretaria de Cultura, de forma individual, pelos canais de atendimento da pasta, e por meio de entidades representativas como a Associação dos Artistas Circenses do Amazonas (Aaca). O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marco Apolo Muniz, ressaltou que o objetivo das ações é mitigar os danos causados à classe pela doença.

No sábado (20/02), a Sejusc realizou a doação de 150 cestas destinadas para as ações. A pasta também tem recebido doações de diversas entidades e distribuído para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, enfatizou que o ato é de suma importância, tendo em vista que a classe artística é uma das mais afetadas pela pandemia.

“Nós saímos em busca de parceiros, e a Sejusc conseguiu uma doação para entregar à esses artistas de circo, aos artistas de rua, as pessoas que trabalham com eventos e que neste momento estão sacrificadas por conta da pandemia. Afinal de contas, já tem quase um ano que nós não temos evento em Manaus”, assinalou.

Jobanias Ferreira, conhecido como Palhaço Picolé, e o malabarista Alain Vasquez foram dois dos beneficiados pela ação. “A cesta chegou em um hora muito boa”, comemorou o malabarista. “Como não pode ter festas, a gente está parado, e essa veio em um bom momento”, afirmou Picolé.

Segundo o presidente da Associação de Artistas Circenses, Raimundo Nonato, cerca de 10 famílias serão beneficiadas pela entrega de hoje.

Total – Ao todo, já foram entregues 920 cestas aos trabalhadores da cultura desde o início do ano. Parte das doações foi realizada por empresas como Bemol, Todeschini Manaus, Grupo Simões e também pela Grande Loja Maçônica do Amazonas (Glomam).

Atendimento – Para receber as doações, os artistas podem entrar em contato diretamente com a secretaria, por meio dos telefones (92) 3232-5555 e 99177-6442 (WhatsApp), do e-mail [email protected] e pelas redes sociais da secretaria (@culturadoam).

Além disso, outros serviços são oferecidos, como encaminhamento para profissionais como assistentes sociais e psicólogos, além de orientações sobre as medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus.