CMM compartilha benefícios do sistema Interlegis com câmaras do interior

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) começou a compartilhar os benefícios do programa Interlegis – que visa agilizar a tramitação de todos os processos legislativos e administrativos – com as câmaras localizadas no interior do Estado do Amazonas. As primeiras informações sobre o sistema foram repassadas pessoalmente nesta quarta-feira (19) pelo presidente da casa, Joelson Silva (PSDB), ao chefe do legislativo de Barcelos (a 405 quilômetros de Manaus), Gleidson Serrão (Solidariedade).

O novo sistema começou a ser implantado no segundo semestre do ano passado na CMM. Entre os benefícios gerados estão a substituição gradativa dos documentos físicos por digitais, redução de despesas com papeis e um maior acompanhamento, por parte da população, das informações sobre tramitação de projetos de leis, indicações, requerimentos, entre outros.

De acordo com Joelson Silva, o objetivo é dar maior economia e garantir a aplicação dos princípios da publicidade e da eficiência na gestão pública.

O Interlegis é um programa desenvolvido pelo Senado Federal de modernização e integração do Poder Legislativo nos seus níveis federal, estadual e municipal, e de promoção da maior transparência e interação desse poder com a sociedade. Os meios utilizados são as novas tecnologias de informação (Internet, videoconferência e transmissão de dados), que permitem a comunicação e a troca de experiências entre as casas legislativas e os legisladores, e entre o poder legislativo e o público, visando aumentar a participação da população no processo legislativo.

Adesão maior

Mesmo ciente dos problemas encontrados em alguns municípios em termos de internet, Joelson Silva acredita que muitos deles, a exemplo de Barcelos, também irão aderir ao novo sistema.

“Onde tivermos a oportunidade de compartilhar, com certeza iremos fazer, para que essas câmaras estejam linkadas de alguma forma com o Senado Federal, e possam obter essa expertise que é o Interlegis”, frisou Joelson Silva.

Segunda vez

Gleidson Serrão visitou a CMM pela segunda vez em menos de um ano. Além de conhecer as instalações da casa, o vereador falou na tribuna sobre a interação em torno do interlegis.