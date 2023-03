Coldplay abre série de shows no Brasil e arrisca samba com Seu Jorge

Com show interativo, jogo de luzes, pulseiras de LED feitas de plástico sustentável, chuva de papel, fantoches e músicas de várias fases de sua carreira, o Coldplay abriu sua turnê de 11 datas pelo Brasil por meio de uma apresentação de duas horas de duração no Estádio do Morumbi, em São Paulo, nessa sexta-feira (10/3).

A chuva, que parou logo antes do início do show, e o trânsito caótico da capital paulista, que fez com que muitos fãs se atrasassem, não foram páreos para conter a animação e a ansiedade do público, que esperou cinco meses pelo retorno da banda inglesa, após a turnê ter sido adiada, em 2022, por causa de uma infecção pulmonar do vocalista Chris Martin.

E justamente um dos pontos altos da banda é o carisma de seu cantor, que, além de buscar uma aproximação com o público, fez a plateia vibrar e se emocionar do início ao fim – era possível ver fãs chorando ao longo do concerto.

Em diversos momentos, Chris arriscava umas palavras em português e, quando entoava discursos em inglês, pedia desculpas por não ter aprendido mais da língua.

“Obrigado pelo esforço de estar aqui hoje, mesmo com a chuva, o trânsito e todos os outros problemas. Gratidão.”, disse, enquanto a banda tocava “The scientist”, um dos sucessos mais antigos, presente no segundo álbum de estúdio da banda, “A rush of blood to the head” (2002).

Como de costume, em “Sky full of stars”, Chris pediu para que os fãs guardassem os celulares por alguns minutos. “Sem celular, sem câmera, sem eletrônicos”, disse. E, de fato, a energia da música fez o público sacudir o Morumbi e tirar os pés do chão.

Outro ponto que chamou atenção foi durante a performance de “Something just like this”, em que Chris interpretou a música em língua de sinais, uma das ações de inclusão propostas pelo grupo, que tem ainda em sua formação Jonny Buckland (guitarra e teclado), Guy Berryman (baixo) e Will Champion (bateria).

Um samba inesperado

Uma das surpresas foi a participação de Seu Jorge, convidado para tocar “Amiga da minha mulher” junto à banda. Tudo aconteceu em um pequeno palco, montado na área da pista comum, no meio do público.

Em outro momento da noite, Anália, uma fã brasileira, foi chamada ao palco para cantar “Let somebody go” junto a Chris Martin no piano. O hit de 2021 é originalmente um dueto com a cantora Selena Gomez e integra o nono e mais recente álbum de estúdio do Coldplay, “Music of the spheres”.

EU CANTEI COM O COLDPLAY CHRIS MARTIN ME CHAMOU PRO PALCO PRA CANTAR LET SOMEBODY GO EU CANTEI COM ELE

MEU DEEEEEEEEUUUUUUSS#ColdplySaoPaulo #MOTSWT #MOTSWTBR

pic.twitter.com/V9u5u2EvB7 — anália COLDPLAY TODAY (@analiaogs) March 11, 2023

