Colisão entre carros deixa três pessoas feridas na AM-070; vídeo

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois carros na Estrada Manoel Urbano, a AM-070, na madrugada deste sábado (17). As vítimas são uma criança, uma mulher e um idoso que estavam nos carros que colidiram de frente na rodovia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança e a mulher que ficaram feridas estavam dentro de um dos carros e, o idoso, estava no outro carro envolvido no acidente. Não há informações sobre o que teria causado o acidente.

Os bombeiros informaram que a criança sofreu ferimentos e foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro Joventina Dias. A mulher foi socorrida para o Hospital e Pronto-socorro João Lúcio e, o idoso, para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

g1/Amazonas