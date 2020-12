Comitê de Enfrentamento à Covid vai analisar fechamento de atividades não essenciais

Após reunião com membros dos ministérios públicos do Amazonas (MPAM), de Contas (MPC) e Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), o governador Wilson Lima enviou um documento ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Trata-se da recomendação de fechamento das atividades não essenciais devido ao aumento dos casos de covid-19 no Estado.

“Os órgãos de controle, como Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e Ministério Público de Contas recomendam que as atividades econômicas sejam suspensas devido ao aumento dos casos de Covid-19. Encaminhei o documento para avaliação do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, buscando sempre o equilíbrio entre diminuir a transmissão do vírus e manter as atividades econômicas”, disse o governador.

Conforme Wilson Lima, a autorização para o funcionamento dos estabelecimentos poderia ser revista caso os números de internação e demais dados da epidemia aumentassem. A reunião com os órgãos de controle iniciou na noite dessa terça-feira (29) e encerrou já na madrugada de hoje (30).