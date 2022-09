Como saber quais dados seus aplicativos estão coletando?

Já teve a impressão de que o seu celular está te vigiando? Os aplicativos que você baixa realmente coletam alguns dados da navegação, que são úteis para os desenvolvedores e podem contribuir de alguma maneira com o funcionamento do serviço.

As lojas de aplicativos do Android e do iOS exigem que desenvolvedores informem quais dados estão capturando e como eles são armazenados. Na Play Store, do Google, isso se tornou obrigatório em julho. A App Store, da Apple, também determina transparência, mas abre exceções, por exemplo, quando as coletas não são frequentes.

Veja a seguir como saber quais dados são coletados por cada aplicativo.

Android

1 Acesse a Play Store no seu dispositivo;

2 Selecione o aplicativo que você quer consultar;

3 Confira o tópico “Segurança dos dados”, onde há um resumo dos dados que são coletados;

4 Para encontrar mais informações, selecione “Ver detalhes”.

A página detalha:

• quais dados são coletados: informações que o aplicativo pode capturar, como localização, informações pessoais ou financeiras, contatos e identificadores do dispositivo;

• se o aplicativo compartilha seus dados: em alguns casos, eles podem repassar as informações para outras empresas ou organizações;

• a política de segurança: diz se esses dados são criptografados e se é possível solicitar a sua exclusão.

A ferramenta também permite clicar em cada tipo de dado coletado para saber quais as finalidades de seu uso.

iPhone (iOS)

1 Acesse o App Store no seu dispositivo;

2 Selecione o aplicativo que você quer consultar;

3 Confira o tópico “Privacidade do app”, onde há um resumo dos dados que são coletados;

4 Para encontrar mais informações, selecione “Ver detalhes”.

A página detalha:

• quais dados são usados para rastrear você: informações como identificadores, usadas para te rastreiam em aplicativos e sites de outras empresas;

• quais dados coletados não são vinculados a você: informações como compras e informações de uso, sem informar a quem elas pertencem. Esse setor mostra também para que os dados são coletados, o que pode incluir o funcionamento do aplicativo ou publicidade.

Ainda em “Ver detalhes”, é possível clicar em “sua política de privacidade”, que mostra detalhes sobre em qual momento do uso do aplicativo cada informação é coletada e como ele é usada.

Fonte: G1