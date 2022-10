Conselheiros do TCE-AM serão homenageados pela Academia de Letras, Ciências e Artes do AM

Com o intuito reconhecer notáveis personalidades pelo trabalho desenvolvido em favor da Região Amazônica, a Academia de Letras, Ciências e Artes do Amazonas (Alcear) irá homenagear o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Érico Desterro, o coordenador-geral da Escola de Contas Públicas Mario de Mello e conselheiro aposentado Josué Filho na próxima quarta-feira (26), no auditório do Colégio Martha Falcão, no bairro Adrianópolis, com a outorga do título Amantes da Amazonas.

Considerada a maior honraria concedida pela Academia, o título ‘Amantes da Amazônia’ é conferida às personalidades que, ao longo da vida, destacam-se por ações em defesa dos valores, da cultura e da economia da região amazônica.

Em edições anteriores, o evento homenageou importantes figuras da sociedade amazonense, como Cristina Calderaro, Jaime Benchimol, Martha Falcão, Baby Rizzato, entre outros nomes de igual relevância do Estado e região.

A solenidade de homenagem irá relembrar a trajetória desses homens públicos a fim de promover um alto reconhecimento pelos seus méritos, além de atribuir uma honraria espontânea através da validação promovida pelo Colegiado Acadêmico.

Sobre a Alcear

Fundada em 5 de setembro de 2003 pelo escritor e advogado Gaitano Antonaccio, a Academia de Letras, Ciências e Artes do Amazonas (Alcear) tinha como objetivo reunir eminentes intelectuais que contemplasse não apenas a literatura, mas também as ciências e as artes para possibilitar o devido reconhecimento a eles.

Contando com grandes nomes da cultura amazonense, a Academia se consolidou com figuras ilustres como Umberto Calderaro, Jorge Humberto Barreto, Afrânio Soares, Ozório Fonseca e Orígenes Martins, que foram algumas das personalidades que fizeram parte das cadeiras da Alcear.