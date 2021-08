Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ge acompanha em Tempo Real, com vídeos exclusivos dos principais lances – clique aqui para seguir.

O Corinthians chega para a partida ainda sem poder contar com Giuliano e Renato Augusto, que só terão condição legal de estrar na próxima rodada. Ambos, porém, ainda dependem da parte física para ficarem aptos. Após vencer o Cuiabá, o Timão chegou a 17 pontos e entra na rodada na 10ª posição.

O Flamengo vem de cinco vitórias consecutivas com o técnico Renato Gaúcho – duas delas pelo Campeonato Brasileiro. A boa sequência levou o time a 21 pontos, na sexta colocação.

Será o primeiro encontro de Renato com o Corinthians depois das negociações frustradas com o time paulista, que tentou a sua contratação para o início do Campeonato Brasileiro.

a Globo transmite para todo o Brasil, menos MG (Belo Horizonte, Araxá, Coronel Fabriciano e Montes Claros ) e PR (Curitiba), com narração de Gustavo Villani e comentários de Casagrande, Roger Flores e Salvio Spinola. SporTV e Premiere mostram para todo o Brasil, com narração de Júlio Oliveira e comentários de Lédio Carmona, Roque Júnior e Sandro Meira Ricci.

G1/Ge