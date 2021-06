Creches municipais iniciam retorno das atividades de forma gradual

Das 24 creches da Prefeitura de Manaus, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), sete já iniciaram as atividades e duas iniciarão na segunda-feira, 14/6. As restantes estão finalizando os serviços de manutenção e entrega de materiais como colchonetes, kits de higiene bucal, merenda escolar e sinalização em todas as áreas dos prédios com orientações de medidas de proteção contra a Covid-19, como totens com álcool em gel e termômetro.

O secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, acompanha de perto a situação das unidades com visitas contínuas. Na manhã desta sexta-feira, 11/6, Avelino esteve nas creches Maria Ferreira Bernardes, Fazendinha, no Fazendinha, zona Norte, e na Maria Aparecida da Silva Dantas, no Armando Mendes, zona Leste de Manaus.

“Nós fizemos uma preparação antes e estamos trabalhando na recuperação de algumas creches que não estão em condições iniciar as atividades. A infraestrutura estava um pouco comprometida, e nós estamos recuperando todas, aquelas que estão com condições de receber as crianças estarão abertas na segunda-feira. Todas as creches e todas as outras unidades de ensino estão abastecidas com merenda escolar”, pontuou o secretário.

“Nossas professoras, no caso aqui da creche, estão seguras para voltar, porque todas estão vacinadas. E em cada escola nós temos os protocolos de segurança que são rigorosamente seguidos, esse é um trabalho que o prefeito David e nós da Semed seguimos com muita responsabilidade”, acrescentou o secretário.

Retorno

Uma das creches preparadas para esse retorno na próxima semana é a Maria Aparecida da Silva Dantas, no Armando Mendes, zona Leste de Manaus. A unidade atende 204 crianças de 1 a 3 anos, no Maternal 1, 2 e 3. De acordo com a gestora, Idalina Couto Weil, o prédio está preparado para esse retorno.

A dona de casa Débora Matos de Oliveira, mãe dos gêmeos Emanuel e Samuel Oliveira da Luz, 2, do maternal 2, está feliz e confiante com o retorno.

“Com a pandemia precisei sair do meu trabalho para poder cuidar das crianças em casa. Esse período foi uma reinvenção na minha vida, tive que assumir papel de mãe e professora ao mesmo tempo. Agora com essa volta às aulas, vou poder voltar para o meu emprego, voltar para a minha vida no trabalho e vou poder deixar meus filhos na creche, onde tenho muita confiança. Só tenho a agradecer esse retorno e sei que aqui eles estão seguros e bem cuidados”, disse a mãe.