Em Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus), os números de coronavírus são de, aproximadamente, 1,6 mil. Somente no hospital São Sebastião, há 12 pacientes internados com covid-19, sendo a maioria criança.

O hospital São Sebastião está funcionando precariamente, sem profissionais qualificados. Não há médicos suficiente para atender a grande demanda.

A população reivindica que as autoridades tomem uma providência para conter os casos da doença.