Criminosos invadem casa e matam homem em Manaus

MANAUS – Manaus – Edson Souza, de idade não revelada, foi assassinado a tiros no início da noite de terça-feira (26), na rua São Marssal, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. Na ação criminosa uma senhora identificada como Geralda foi baleada.

De acordo com informações de testemunhas dois ocupantes de uma motocicleta chegaram no local e invadiram a residência da vítima. Os indivíduos efetuaram vários tiros contra Edson, no ataque criminoso a mãe da vítima também foi alvejada. Após o crime, os assassinos fugiram do local.

Vizinhos informaram para a polícia que Edson teria sido morto no lugar do irmão que tinha envolvimento com o tráfico de drogas da área, já Edson, não teria ligação nenhum com ilícito e foi morto por engano. A polícia deve investigar o caso.