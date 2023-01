Cristiano Ronaldo confirma proposta do Brasil para dirigir o Flamengo

O atacante Cristiano Ronaldo confirmou, nesta terça-feira, que recebeu propostas de clubes de vários países do mundo após sua saída do Manchester United, inclusive do Brasil. Questionado sobre o assunto, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, desconversou.

— Agora é uma grande oportunidade, não só no futebol, para mudar a mentalidade das novas gerações. Posso dizer que tive muitas oportunidades na Europa, em vários clubes, no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, até em Portugal, muitos clubes tentaram, mas escolhi esse clube para desenvolver não só o futebol, mas outras partes da sociedade. Sei o que quero e o que não quero — disse CR7 durante apresentação ao Al Nassr, da Arábia Saudita.

Braz, por sua vez, foi perguntado exatamente sobre a declaração do astro português. O dirigente tergiversou, desejou sorte a Cristiano Ronaldo e tratou a contratação do atacante como uma “utopia’. Mas não negou categoricamente ter feito uma proposta.

— Em relação ao Cristiano Ronaldo eu acho que ele já tem um novo clube, boa sorte a ele. Eu acho que falar de Cristiano Ronaldo aqui é até uma utopia — afirmou Braz durante coletiva de apresentação do técnico Vítor Pereira.

Extra