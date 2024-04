Cúpula da segurança, pesquisadores da UFAM e Sindespecial se unem contra assaltos às Rotas do DI

O vice-presidente do Sindespecial, Gabriel Enock, esteve hoje (05) na reunião da cúpula da Segurança Pública do Estado e de pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), para discutir caminhos que possam resolver a falta de segurança ao trabalhadores do sistema de transportes da capital e dos trabalhadores do Distrito Industrial.





A reunião que contou com a a presença do Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Klinger Paiva, aconteceu na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), onde foi falado sobre os altos índices de assaltos às Rotas de Ônibus, as mesmas que fazem o transporte de trabalhadores para as fábricas do Distrito Industrial do Amazonas.

Na ocasião, os pesquisadores da UFAM apresentaram um projeto inovador, próprio para o combate aos assaltos.

De acordo com Gabriel, é uma tecnologia de grande relevância para as forças de segurança do Estado. De acordo com ele, a reunião foi muito satisfatória e as novas tecnologias entrarão em operação em breve.

Visita às garagens

Em seguida, Gabriel fez uma visita aos trabalhadores da Metal Fino – Martins. Ele foi falar sobre as novidades discutidas na Suframa e luta para conquistar benefícios para toda a categoria.