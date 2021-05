Curubão está na mira do MPAM

Por ter recebido indevidamente R$ 60 mil em dezembro do ano passado, o prefeito de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus), Clóvis Saldanha, o Curubão, entrou na mira do Ministério Público do Amazonas (MPAM). O fato configura improbidade administrativa.

Por meio de relatório, o gestor deve informar o motivo de receber a quantia. A Secretaria Municipal de Administração já foi notificada para relatar a justificativa do pagamento de R$ 60 mil a título de salário em dezembro do ano passado para Curubão.

De acordo com a pasta, o montante diz respeito à férias não gozadas nos anos anteriores e o ano passado e este ano. No entanto, para as férias de 2021 não há motivo para pagamento devido ao fato de não ter tempo suficiente para o benefício.

Ao MPAM a secretaria deverá informar se os valores pagos ao prefeito estão relacionados à férias não gozadas e porque o pagamento foi efetuado em dezembro, uma vez que não houve rompimento do vínculo com a administração pública.