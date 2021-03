David Almeida assina termo para aquisição de vacinas

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou na tarde desta segunda-feira, 1°/3, durante a reunião com a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), o termo de compromisso que garante a participação de Manaus no consórcio para aquisição das vacinas contra a Covid-19, juntamente com os outros municípios participantes. A medida garante maior força na negociação com fornecedores, possibilitando a compra com preço abaixo do mercado.

“Esse é mais um esforço para nossa Manaus continuar vacinando, e assim, possibilitando que a nossa população muito em breve esteja imunizada. Temos recebido todo apoio do Ministério da Saúde, e ainda vamos reforçar com as novas doses, em breve”, comentou David Almeida.

Vale destacar que não há interesse de competir com o Ministério da Saúde e governos estaduais, mas sim agregar esforços para a vacinação da população, e conter a disseminação do novo coronavírus.

A expectativa é de que na próxima sexta-feira, 5/3, uma minuta seja distribuída aos prefeitos, que encaminharão o projeto à Câmara Municipal.

A primeira assembleia com os prefeitos associados no consórcio acontecerá entre os dias 5 e 10 de abril. Além de vacinas, o consórcio também vai ser desenvolvido para realizar a compra de equipamentos, medicamentos e insumos.