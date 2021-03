Em Canutama, itens de papelaria custam mais de R$ 114 mil

O prefeito de Canutama (a 864 quilômetros de Manaus), José Roberto Torres de Pontes, conhecido como Zé Roberto (PSC), vai gastar R$ 114 mil para comprar materiais de expediente. O montante será pago para a empresa Thalysson da Silva Andrade.

Entre os itens a serem comprados estão canetas, lápis, papéis, alfinetes, carimbos e outros. Os materiais serão fornecidos para a Prefeitura de Canutama por três meses.

Os produtos serão destinados para as secretarias, gabinete do prefeito e demais órgãos do município.