David Almeida confirma inauguração do viaduto Rei Pelé para o dia 16 de junho

O prefeito David Almeida, e o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, acompanharam, na manhã desta segunda-feira, 5/5, o avanço dos trabalhos no complexo viário Rei Pelé, na rotatória do Produtor, zona Leste. Com 95% da obra concluída, a estimativa da Prefeitura de Manaus é de entregar a parte física do viaduto até o dia 31 de maio, com inauguração completa, incluindo paisagismo e urbanização, marcada para 16 de junho.





“Agora que as chuvas diminuíram, com certeza, vamos cumprir este prazo. A obra física será finalizada ainda este mês e a entrega oficial será feita até 16 de junho, com tudo pronto para a população: paisagismo, urbanismo e mobilidade reorganizada”, afirmou o prefeito David Almeida, durante visita ao canteiro de obras.

Acompanhando o chefe do Executivo municipal, Renato Junior detalhou os próximos passos da execução. Conforme o vice-prefeito, faltam apenas dois tabuleiros para concretar, serviço que deve ser finalizado nas próximas duas semanas.

“As equipes estão trabalhando dia e noite. Até o fim de maio, toda a parte física estará concluída. Depois, entraremos com os serviços de acabamento, sinalização, paisagismo e todos os detalhes finais de uma obra deste porte”, explicou o vice-prefeito.

Para Renato, o viaduto é uma resposta concreta ao histórico de acidentes na região e representa um avanço significativo na infraestrutura das zonas Leste e Norte da capital. “Esta era uma área crítica, conhecida por acidentes constantes. Estamos entregando um viaduto robusto, preparado para receber ônibus, carretas e grandes volumes de tráfego. É um equipamento público moderno, pensado para durar décadas”, destacou.

A obra enfrentou desafios técnicos, como a travessia de um igarapé e estruturas de alta tensão no entorno, mas segue dentro do cronograma estabelecido. O viaduto Rei Pelé será o maior da cidade, com passagem superior e inferior para veículos de grande porte, além de ampla drenagem profunda e intervenções no entorno para melhorar o fluxo de veículos.