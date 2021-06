David Almeida destaca ZFM e afirma que não haverá terceira onda da Covid-19

O prefeito de Manaus, David Almeida, destacou a importância da Zona Franca de Manaus (ZFM) para o equilíbrio da economia do Amazonas e afirmou que não haverá uma terceira onda da Covid-19 em Manaus. As declarações foram feitas durante entrevista para a British Broadcasting Corporation (BBC) de Londres, nesta terça-feira, 15/6.

“Tivemos um mutirão de 34 horas vacinando, mais de 141 mil pessoas imunizadas, de 40 a 51 anos, população essa que corresponde a 91% das que vieram a óbito na segunda onda da Covid-19, com isso eu afirmo: vivemos um momento diferente em Manaus, nós já não vamos passar pela terceira onda, nos preparamos para isso, temos uma saúde básica atuante, estamos buscando o controle dos nossos pacientes, a vacinação avança, o uso de máscara, álcool em gel é uma realidade, nossos índices de contaminação estão controlados”, afirmou o prefeito.

O chefe do Executivo municipal ressaltou a importância da ZFM e do Polo Industrial, um parque industrial brasileiro localizado no meio da Amazônia e modelo de desenvolvimento econômico com objetivo de viabilizar uma base econômica na região, sendo ainda, responsável pela manutenção da preservação ambiental no Amazonas.

“Noventa e sete por cento de todo o território do Amazonas é preservado, os 4,5 milhões de amazonenses vivem em 3% da floresta. Somos exemplos de preservação ambiental e referência para o mundo. Com relação às queimadas, a ‘Amazônia’ é muito ampla, está em diversos estados, o que estamos falando é do estado do Amazonas, o Estado que mais preserva”, explicou o prefeito, que ainda destacou “O maior projeto de preservação ambiental do mundo chama-se Zona Franca de Manaus, porque, com a vinda da indústria, a economia ficou fincada na indústria, importação e exportação, isso fez com que as pessoas se voltassem para essa finalidade”.

David Almeida ainda destacou as principais ações que tem desenvolvido em sua gestão, que iniciou há pouco mais de cinco meses, além dos planos que estão em andamento para os próximos meses, a fim de garantir melhorias em todas as áreas da cidade de Manaus.

“A prefeitura providenciou auxílios para esses difíceis momentos por que passamos: manauara, empreendedor, moradia, enchente, conectividade. Tudo isso são esforços que fizemos nos primeiros meses da gestão. Nós temos alguns problemas na cidade de Manaus, mas estamos trabalhando diuturnamente para corrigir, inclusive na próxima semana anuncio o maior pacote de obras e recuperação econômica da cidade de Manaus: moradia, infraestrutura, recuperação viária, ambiental, saúde, programa estes que vou executar nos próximos 24 meses”, explicou o prefeito.