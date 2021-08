David Almeida entrega “Bergão” e anuncia reforma das minivilas olímpicas de Manaus

Um dos principais palcos esportivos da cidade, o Centro de Esportes e Lazer (CEL) Ninimbergue dos Santos Guerra, popularmente conhecido como “Bergão”, localizado no bairro São Jorge, zona Centro-Oeste da capital amazonense, foi entregue à população manauara, totalmente revitalizado, nesta sexta-feira, 6/8, pelo prefeito David Almeida, que durante a cerimônia anunciou a reforma das minivilas olímpicas do Santo Antônio e do Santa Etelvina.

“Nós vamos recuperar cem áreas esportivas na nossa cidade. Vamos fomentar o esporte, incentivar o esporte como atividade que salva vidas, que incentiva a saúde. Se nós colocarmos as pessoas para praticar esporte, tiramos essas pessoas do sedentarismo, combatendo a obesidade, a hipertensão, e certamente vamos trabalhar a transversalidade na saúde e no esporte, para que possamos ter uma cidade mais saudável, mais alegre e, acima de tudo, uma cidade respirando esporte, respirando saúde”, enfatizou Almeida.

A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito e secretário Municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, e do subsecretário de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Platiny Soares.

O CEL do Bergão é um espaço público voltado a diversas atividades esportivas, na cidade de Manaus. O local foi totalmente revitalizado, para atender mensalmente uma média de 10 mil pessoas direta e indiretamente, que utilizam o lugar para eventos esportivos ou para a prática de modalidades oferecidas em suas escolinhas, que atuam no espaço.

Platiny Soares afirmou que a Prefeitura de Manaus tomará todos os cuidados necessários para garantir o retorno gradual das atividades nas praças esportivas da cidade.

“A Prefeitura de Manaus está tendo toda a cautela para esse retorno gradual com muita responsabilidade, recomendando o uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel e todas as precauções. O esporte clama, a comunidade clamava pela reabertura do Bergão. Aqui sempre foi o palco das grandes competições, então os esportistas estão todos ansiosos, para ver o Ninimbergue recebendo grandes eventos esportivos”, disse Soares.

David Almeida fez questão de reafirmar o seu compromisso com a política esportiva na capital. “Eu cheguei à política por meio do esporte, por um evento que me projetou politicamente. Nós podemos fazer de Manaus uma cidade que também vai respirar esporte”, afirmou Almeida.

Para o subsecretário da Semjel, a procura pelos espaços públicos será impulsionada pós-pandemia. “O esporte será um grande vetor de reabilitação da saúde no momento pós-Covid. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade na volta, para promover a prática de esporte na nossa cidade”, concluiu Platiny Soares.