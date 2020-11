David Almeida promete acabar com ‘os caciques’ em no máximo um ano

David Almeida (Avante), afirmou agora há pouco, em entrevista à TV A Crítica, que em um ano de sua gestão, ao lado de Marcos Rotta (Democratas), os caciques políticos serão esquecidos pelo povo manauara.

“Eu não fiz promessas de campanha, nunca prometi nada, fiz compromissos com os manauaras para aplicar bem os recursos públicos da Prefeitura de Manaus e fazer uma gestão competente e que verdadeiramente se empenhe em melhorar a vida das pessoas. Investindo nosso dinheiro de maneira eficiente e com a participação ativa do povo, garanto que em um ano como prefeito da nossa cidade a população vai esquecer esses velhos caciques que só pensam em poder”, afirmou David.

Ao falar sobre ações que pretende implementar a partir de janeiro de 2021, para fortalecer a economia municipal, David ressaltou que, eleito prefeito de Manaus, vai procurar os governos federal e estadual para pedir ajuda para transformar Manaus e dotar a capital do Amazonas de mais saúde, transporte, infraestrutura e novas oportunidades para todos.

Para aprimorar e fortalecer usa gestão, o candidato da coligação Avante Manaus, que é ex-deputado, garantiu que sua relação com a Câmara Municipal de Manaus (CMM) será de parceria e respeito. De acordo com ele, os vereadores precisam de independência para serem propositivos a fim de garantirem o desenvolvimento de Manaus.

“Eu venho do Legislativo. E quando eu fui governador tive um relacionamento maravilhoso com a Assembleia. Ser for eleito, na segunda-feira eu vou à Câmara Municipal, junto aos vereadores da minha base, para iniciar esse relacionamento, pois eu defendo a independência dos poderes e preciso respeitar os representantes escolhidos pelo povo”, afirmou.