Defesa Civil do Amazonas envia ajuda humanitária a Envira

A Defesa Civil do Amazonas demonstrou mais uma vez seu compromisso com a população em situações de emergência, ao enviar 6,5 toneladas de alimentos para o município de Envira, afetado pela elevação do rio Tarauacá e seus afluentes na Calha do Juruá.





O aumento do nível dos rios resultou em inundações tanto na zona urbana quanto na rural, causando prejuízos materiais, ambientais, econômicos e sociais para os moradores locais. Em resposta a essa situação, a Defesa Civil agiu rapidamente, enviando ajuda humanitária para atender às necessidades da comunidade afetada.

O Secretário de Defesa Civil do Amazonas, coronel Máximo, ressaltou a importância da colaboração entre as Defesas Civis Municipais e o estado, destacando o compromisso mútuo na prestação de auxílio aos municípios atingidos por desastres naturais. Ele enfatizou que a Defesa Civil monitora constantemente a situação dos 62 municípios do Amazonas e está pronta para intervir com ações complementares sempre que necessário.

Essa não é a primeira vez que a Defesa Civil do Amazonas presta auxílio às comunidades em situações de emergência. Durante a Operação Estiagem em 2023, todos os 62 municípios foram contemplados com ajuda humanitária estadual. Foram entregues 95.855 cestas básicas, totalizando 1.802 toneladas de alimentos não perecíveis, destinados aos ribeirinhos em locais remotos do estado.

Além disso, foram distribuídos 109.178 mil litros de água tratada e instaladas 65 estruturas de tratamento de água em comunidades afetadas, em parceria com a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), por meio do programa Água Boa. A Defesa Civil também forneceu 83.340 litros de água mineral e instalou purificadores de água e Estações de Tratamento de Água Móvel (Etam’s) em diversos municípios, garantindo o acesso à água potável para milhares de pessoas.

A atuação incansável da Defesa Civil do Amazonas é essencial para garantir a segurança e o bem-estar da população em momentos de crise, demonstrando o comprometimento do estado em proteger seus cidadãos em situações de emergência.