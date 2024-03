Deficiente conhecido como ‘Perneta’ não consegue fugir e é preso com drogas no Valparaíso

MANAUS | Na tarde desta quarta-feira, (27), policiais militares da 30° Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), prenderam um homem identificado como vulgo, ‘Perneta’, com sete quilos de maconha.





A prisão ocorreu no bairro Valparaíso, beco Cigano, zona Norte de Manaus. Os militares receberam denúncia anônima informando que um grupo estaria reunido contabilizando grande quantidade de drogas. Com base nas informações, os policiais foram até o local e conseguiram prender o homem e apreender as drogas.

O caso foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para os procedimentos cabíveis.