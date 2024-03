Amazonas é destaque nacional no monitoramento da Febre do Oropouche

O Amazonas foi destaque no Encontro Nacional de Secretarias de Saúde, promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), ao compartilhar sua experiência no monitoramento da Febre do Oropouche. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), unidade da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, apresentou suas estratégias durante a Reunião Conjunta das Câmaras Técnicas de Epidemiologia, evento que reuniu especialistas de todo o país.





A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destacou a importância do encontro para a troca de experiências entre as equipes de saúde de todo o país, ressaltando o compromisso do Amazonas em colaborar com iniciativas nacionais para fortalecer a vigilância em saúde. Alexsandro Melo, responsável pela Vigilância Epidemiológica na FVS-RCP, compartilhou as ações e desafios enfrentados pela equipe durante o monitoramento da doença na região, enfatizando a necessidade de compartilhar experiências para fortalecer as estratégias de controle.

Além disso, Ana Ruth Arcanjo, diretora do Laboratório de Saúde Pública do Amazonas, contribuiu com informações importantes sobre o diagnóstico e monitoramento laboratorial da doença. O monitoramento da Febre do Oropouche no Amazonas é divulgado semanalmente pela FVS-RCP, e até o momento foram confirmados 2.316 casos especificamente por critério laboratorial somente este ano.

As ações da FVS-RCP incluem direcionamento técnico por meio de Nota Técnica, orientação e monitoramento das Secretarias Municipais de Saúde frente à notificação dos casos, vigilância junto a serviços de saúde sobre a doença e instituição de Comitê Estadual de Investigação de Óbitos relacionados a arboviroses. A participação do Amazonas no encontro nacional destaca o compromisso do estado em enfrentar desafios de saúde pública e colaborar para o fortalecimento das políticas de vigilância em todo o país.