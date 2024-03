Homem estuprar a própria sobrinha em Manacapuru e é preso

AMAZONAS | A Polícia Civil de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), cumpriu, nesta quarta-feira (23/03), mandado de prisão preventiva de um homem, 39, por estupro de vulnerável cometido contra a própria sobrinha. O crime ocorreu em 2010 quando a vítima tinha 11 anos, na comunidade de Ubim, zona rural.





De acordo com a delegada Mary Anne Trovão, titular da unidade policial, as investigações iniciaram ainda naquele ano, após a criança relatar aos familiares que havia sido abusada sexualmente pelo tio. Com base na informação, a família comunicou à Polícia Civil.

“Na ocasião do crime, o autor estava na casa da vítima e consumou a violência sexual, e ainda a agrediu fisicamente com socos e a enforcou para que ela não contasse o que havia ocorrido”, explicou a delegada.

A unidade policial apurou o caso na época do fato e deu andamento no procedimento policial. No entanto, foi decretado um mandado de prisão preventiva em nome dele, e a ordem judicial foi decretada e cumprida, naquela comunidade.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.